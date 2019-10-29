مكتب العبادي يرد على بيان القضاء:ما هو دليلكم على فساد العبادي؟

مكتب العبادي يرد على بيان القضاء:ما هو دليلكم على فساد العبادي؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على اتهام مجلس القضاء الأعلى للعبادي بـ”مشاركته في جرائم وزراء حكومته (السابقة) الفاسدين، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة”، معلناً استعداده لاجراء مناظرات علنية لـ”تبيان الحقائق”.وأعرب المكتب في بيان، عن أسفه لـ”تصريح مجلس القضاء الاعلى، والذي جاء ردا على دعوة العبادي بالحفاظ على استقلال القضاء والذي هو حقه الدستوري”، مضيفاً أن “سجل العبادي الابيض معروف للجميع واولهم القضاء، وهو طالب ويطالب دوما بسيادة القانون والنزاهة ومحاسبة المفسدين، ولم يحدث يوما ان تدخل لصالح قضية مريبة بل العكس”.وأشار، إلى أن حكومة العبادي السابقة: “استدعت خبرات دولية وضعتها بخدمة القضاء العراقي لمساعدته بمكافحة الفساد، ووضعت امام القضاء العشرات من ملفات الفساد بما فيها ملف تزوير انتخابات 2018 حرصا منها على سلامة بناءات الدولة”، متحدياً: “اي جهة كانت ان تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد او التدخل لحماية مختلس، وان (صحّت) فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الان في هذه الظروف بالذات، وما دخل القضاء بمنع اي شخص من ان يكون او لا يكون رئيسا للوزراء؟ اليس الناخب هو من يختار في نظام يفترض به ان يعتمد مبدا الفصل بين السلطات؟!”.وتساءل مكتب حيدر العبادي قائلا: “كيف يجوز للقضاء ان يطعن بالنيات ويصدر حكما بالافتراضات في بيان حول قضية لم يبحثها؟ وكيف يتدخل القضاء في جدل سياسي واتهامات من دون دليل؟ وما دليله ان العبادي دافع عن فاسدين (وهو لم يفعل مطلقا)”، لافتا إلى انه “حتى ان فرضنا حصل، فهل يجوز اتهام المحامي الذي يدافع عن متهم بانه شريك في الفساد!”، مستغرباً :”أليس في كل ذلك مخالفة صريحة لنزاهة الموقع ومخالفة للمادة ٨٧ من الدستور التي تؤكد استقلالية القضاء”.وختم المكتب بيانه، بالقول: “نود ان نطمئن الجميع بانّ العبادي منحاز دوما الى سيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن وليس طمعا بالسلطة، وهو مستعد لمناظرات علنية لتبيان الحقائق ليكون الشعب هو الحكم على الرجال والمواقف والسياسات”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اتهم، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بـ”مشاركة وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة”.وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، إن “المركز الإعلامي (لمجلس القضاء الأعلى) اطلع على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة  رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء”، مضيفا: “نود ان نطمئنه وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلا ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع”.وخاطب البيرقدار، حيدر العبادي قائلا: “أنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية، بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء، لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد”.وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى حديثه الموجه إلى العبادي: “ان دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يؤكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم”.وجاء ذلك رداً على تغريدة لحيدر العبادي على حسابه في موقع تويتر، كتب فيها: “العدل أساس الملك”، مضيفا :”انهم يريدون استغلال الاوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدهم ويكشف زيفهم ، لقد ابتدأوا بقتل الناشطين والمتظاهرين وقنصهم، ثم الترويع بالخطف والتغييب تحت سمع الدولة ونظرها، والان يستغلون القضاء”.وأضاف :”على رئاسة القضاء الحفاظ على استقلال القضاء وعدم زجه في معركة ضد الشعب”.

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