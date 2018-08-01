مكتب العبادي يكتشف بعد 4 سنوات أن بعض الوزراء “مقصرين في عملهم”!!

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نائب سابق:الحكومة القادمة عبارة عن “فوضى مزاد”
الأسدي:شروط الصدر قاعدة للتفاهمات مع الكتل السياسية
مصدر:من شروط حزبي بارزاني وطالباني للتحالف جعل العراق دائرة انتخابية واحدة
معصوم لوزير الداخلية :اهتمامي الأول أمن الأكراد في كركوك!!
حزب بارزاني :لايهمنا من هو رئيس الوزراء القادم ..المهم تحقيق مصالح الكرد
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وزارة النفط:(7 ) مليارات و(597) مليونا و (348) ألف دولار إيرادات النفط لشهر تموز الماضي
عراقيون يتكبدون خسائر بملايين الدولارات بفخ البنوك الإيرانية وحكومة العبادي “صامتة”
السعودية توافق على بناء محطة كهربائية للعراق
العذاري: إشكالية عقود شركة “روس نفط” الروسية مع كردستان ستحل قريباً
وزارة المالية:تحويل أكثر من 97 مليار دينار من مبالغ البترودولار للبصرة
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