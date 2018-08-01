مكتب العبادي يكتشف بعد 4 سنوات أن بعض الوزراء “مقصرين في عملهم”!!

مكتب العبادي يكتشف بعد 4 سنوات أن بعض الوزراء “مقصرين في عملهم”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي, الأربعاء, استمرار لجنة تقييم الأداء الحكومية رفع تقاريرها اليومية لرئيس الوزراء بشان تقصير بعض المسؤولين في اداء عملهم, مبينا ان جميع قرارات سحب اليد جرت بعد التأكد من الاخفاق في الاداء.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “لجنة تقييم الأداء والتي شكلها رئيس الوزراء وصوت عليها مجلس الوزراء خلال جلسته قبل الأخيرة مستمرة في تقييم أداء المفاصل المهمة في الدولة سواء في الحكومات المحلية او الوزارات الاتحادية المعنية في القطاعات الخدمية وفي حال تشخيص اي خلل في الإدارة او إخفاق ترفع تقريرها الى العبادي بشكل مباشر لاتخاذ ما يلزم”. وأضاف الحديثي، أن “اللجنة المشكلة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقية للمحافظات توصي الحكومة باتخاذ العقوبات الإدارية في حال تسجيل تقصير في الأداء او سوء الإدارة وهدر المال العام”، مبينا أن “جميع قرارات سحب اليد جرت بعد التأكد من الاخفاق في الاداء الوظيفي”.وتابع الحديثي انه “في حال تسجيل شبهات فساد فان اللجنة والحكومة تحيل الملف بشكل كامل إلى القضاء كونه من اختصاصه لاتخاذ إجراءات قانونية بحث المسؤول المقصر في اداء واجبه”، مشيرا إلى ان “الحكومة تعتزم نشر لوائح كاملة باسماء الأشخاص المحالين الى القضاء بتهم الفساد”. 

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