مكتب الكاظمي: العراق سيكون حاضراً في قمة الرياض

مكتب الكاظمي: العراق سيكون حاضراً في قمة الرياض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، مشاركة الأخير بالقمة التي ستستضيفها السعودية مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر المكتب في بيان ، أن “القمة ستناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، وترسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء”.ولفت الى ان “مشاركة العراق تأتي تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، مشيراً الى ان “المشاركة في هذه القمة هي استمرار لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات”.وتحتضن السعودية في منتصف الشهر الجاري قمة خليجية اضافة لدول العراق ومصر والاردن وبمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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