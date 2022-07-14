مكتب الكاظمي: العراق سيكون حاضراً في قمة الرياض

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رومانسكي:بلادي تدعم إندماج العراق مع محيطه الإقليمي عدا إيران
إيران تفرض على العراق مكافحة العواصف الترابية وهي قاطعة المياه عنه!!
لجنة إعمار الموصل:سيتم تنفيذ عدداً من المشاريع خلال الفترة المقبلة
الموارد المائية تطالب تركيا بإطلاق حصة العراق المائية كاملة
صالح:التخمة المحتملة في سوق النفط قد تسبب ضرراً سعرياً للاقتصاد العراقي
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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