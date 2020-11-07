مكتب حقوق الإنسان:ضابط من قوات سوات من قتل المتظاهر عمر فاضل في البصرة

مكتب حقوق الإنسان:ضابط من قوات سوات من قتل المتظاهر عمر فاضل في البصرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، السبت، ان ضابطا من سوات هو من ارتكب جريمة قتل المتظاهر.وقال المكتب في بيان ، انه “بعد متابعة التحقيقات الخاصة، باستشهاد المتظاهر عمر فاضل وحسب اخر النتائج التي ابلغت للمكتب من قيادة شرطة البصرة ان ضابط برتبة نقيب من القوة الخاصة سوات هو من ارتكب هذه الجريمة”.واشاد المكتب “بسرعة وشفافية التحقيق”، مطالبا “بأحالة المتهم إلى القضاء”.واكد المكتب “على مبدأ حماية المتظاهرين والحق في الاحتجاج يطالب الحكومة المركزية والمحلية بايلاء ذلك الأهمية القصوى”، داعيا “المتظاهرين الى زيادة السلمية العالية”.يذكر ان قوات سوات هي ميليشيا منظمة بدر بغلاف حكومي وقائدها قيادي في منظمة بدر ايضا وهي المسؤولة عن قتل المتظاهرين في العراقمع باقي ميليشيات الحشد الشعبي .

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