مكتب عبد المهدي:الصين الحليف الإستراتيجي للعراق

مكتب عبد المهدي:الصين الحليف الإستراتيجي للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، أن الصين أكثر دولة دعمت العراق في أزمة كورونا التي تضرب البلاد، واصفا الصين بـ”الحليف القوي”.وقال رئيس خلية المتابعة بالمكتب مصطفى سند في تصريحات متلفزة ، إن “الصين أكثر دولة دعمت العراق في أزمة كورونا الحالية”، مبينا أن “الصين هي حليف قوي للعراق وكان قرارنا صائبا عندما اتجهنا نحو الصين”.وأضاف سند، أن “شحنة طبية جديدة ستصل من الصين خلال الأسبوع المقبل لدعم جهود مكافحة وباء كورونا”.وكان قائد القوة الجوية، شهاب جاهد خان أعلن، امس الأحد، أن الايام المقبلة ستشهد انطلاق رحلة طيران الى الصين لنقل اجهزة طبية ضرورية لداخل البلد.

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