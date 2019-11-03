مكتب عبد المهدي:س” نحقق”في مزاعم استخدام غاز قاتل ضد المتظاهرين

مكتب عبد المهدي:س” نحقق”في مزاعم استخدام غاز قاتل ضد المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاحد، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في “مزاعم” استخدام غاز قاتل ضد المتظاهرين، فيما أكد أن الخراطيش الناقلة قد تكون قاتلة.وذكر المكتب في بيان مقتضب، أن “لجنة برئاسة وزارة الصحة قد تم تشكيلها، للتحقيق في مزاعم استخدام غاز قاتل ضد المتظاهرين”.وأضاف، أن “الغاز غير قاتل عن التعرض له، لكن الخراطيش الناقلة تسبب إصابات خطيرة إذا أطلقت بشكل مباشر”.

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