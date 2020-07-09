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بعد مرور 72 على اغتياله ..الكاظمي”يتعهد” لأسرة الهاشمي بالكشف عن القتلة
ائتلاف النصر يستبعد انضمامه الى تحالف”عراقيون”
مكتب مكافحة تمويل الإرهاب..العراق ملتزم ورفع من قدرته في مكافحة غسيل الأموال
اليوسفي:العراق سيلجأ إلى مجلس الأمن لإيقاف التوغل التركي
بالوثيقة..نائب يطالب مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال
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مكتب مكافحة تمويل الإرهاب..العراق ملتزم ورفع من قدرته في مكافحة غسيل الأموال
بالوثيقة..نائب يطالب مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال
حزب بارزاني:الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فشلوا في مواجهة داعش
الخويلدي:الكاظمي طلب بشكل مباشر التصويت على قرار تمديد عمل شركات الإتصال
محافظ نينوى:المنتجات الزراعية الإيرانية أثرت على المنتج المحلي
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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