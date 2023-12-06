مكتب يونامي يؤكد على دعم مفوضية الانتخابات في إجراء الانتخابات المحلية

مكتب يونامي يؤكد على دعم مفوضية الانتخابات في إجراء الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمفوضية الانتخابات، الأربعاء، أن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد استقبل الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق  جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/5 في المكتب الوطني ببغداد بحضور نائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي واعضاء مجلس المفوضين القاضي علي رشيد والقاضي عامر الحسيني والقاضي فتاح محمد.ورحب  رئيس المجلس بالسيدة بلاسخارت والوفد المرافق مبديا شكره لما تقدمه بعثة الأمم المتحدة في العراق من دعم للمفوضية وهي تستعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في 18 كانون الأول الحالي.وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر استعدادات المفوضية اللوجستية والفنية لاقامة الانتخابات المحلية المقبلة.ودعا القاضي عباس الفتلاوي السيدة بلاسخارت والوفد المرافق لها لحضور المحاكات التجريبية الأخيرة التي ستجريها المفوضية قبيل يوم الاقتراع في 18 كانون الأول للوقوف على جهوزية الأجهزة الانتخابية. من جانبها أبدت السيدة بلاسخارت عن استعداد المنظمة الدولية للاستمرار في دعم المفوضية في هذه العملية الانتخابية والعمليات اللاحقة دعما لعراق ديمقراطي جديد.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل لقاءاتها بمنظمات المجتمع المدني المحلية منها والدولية لما تقدمه من خبرات فنية ولوجستية تساهم في تذليل العقبات على موظفيها في العمليات الانتخابية المختلفة.

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