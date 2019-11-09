مكتب يونامي يخصص بريدا الكترونيا لاستقبال انتهاك حقوق الإنسان والانترنيت مقطوع!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- خصصت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، بريدا الكترونيا لاستقبال الحالات الخاصة بانتهاك حقوق الانسان في تظاهرات العراق.

وذكرت المنظمة في بيان ، أنه “من أجل تقوية وتوسيع نطاق جهودها لتقصي الحقائق حول انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الحالية، قامت يونامي (بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق) بإنشاء حساب البريد الإلكتروني التالي المخصص لهذا الغرض:

“.وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، بحسب البيان: “أشجع كل من لديه معلومات ذات صلة – سواء أكانت شهادات شهود أو ضحايا أو صور أو مقاطع فيديو – على إرسالها لنا على هذا الحساب، ونحن مستمرون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاختطاف والتهديدات والترهيب وتوثيقها في جميع أنحاء البلاد وطرحها على السلطات المعنية”.