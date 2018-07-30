ملحمة أمومة رائعة للحوت القاتل

بغداد/شبكة أخبار العراق- رصدت الكاميرات حادثة مأساوية ألمت بأنثى الحوت القاتل، الذي يعرف أيضا بـ”الأوركا”، على شواطئ ولاية واشنطن شمال غربي، الولايات المتحدة.

ونشر مركز “أبحاث الحيتان الأميركي”، صورة للحوت الأم تدفع برأسها رضيعها الذي فارق الحياة بعد ساعات من ولادته في بحر ساليش، وفق ما أوردت شبكة “فوكس نيوز”، السبت.

وقال المركز في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”:” يحزننا أن نعلن أن مولود للحوت القاتل نفق بعد فترة قصيرة من ولادته”، مشيرا إلى أن المولود خرج إلى الحياة من دون الشحم الدهني الذي يحميه من انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن الحوت الأم ظلت تدفع ابنها النافق لفترة طويلة، وتبذل جهودا أكبر لمنه من الغرق حتى بعد موت.

ويعرف عن هذه الحيتان أنها تعمل على دفع أبناءها بعد نفوقهم لفترات طويلة.

وهذا أول مولود من فصيلة “الحوت القاتل” في المنطقة منذ 3 سنوات.

و”الحوت القاتل” مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في أميركا وكندا منذ 10 سنوات.

ويعتقد العلماء أن هناك عوامل عدة تنغص عيش الحيتان القاتلة في المنطقة، منها المواد الملوثة والضوضاء التي تصدر عن القوارب القريبة، فضلا عن تراجع قدرتها على نيل ما يكفيها من سمك السلمون الذي يشكل غذاءها الرئيسي.