ملعب الشعب ينتظر أمر وزير الشباب لافتتاحه

ملعب الشعب ينتظر أمر وزير الشباب لافتتاحه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ينتظر ملعب الشهداء الدولي في العاصمة بغداد، الضوء الأخضر من وزارة الشباب والرياضة، لافتتاحه رسمياً خلال العام الجاري.وقال مدير عام شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب طالب الموسوي في حديث صحفي، إن “الاعمال لا تزال مستمرة في ملعب الشهداء الدولي شرقي بغداد”.وأضاف ان “جميع الأمور اكتملت بالملعب ولم يتبقَ سوى بعض التفاصيل الصغير ليكون جاهزاً للافتتاح”، مبيناً ان “الملعب ينتظر الضوء الأخضر من وزير الشباب عدنان درجال لإعلان افتتاحه رسمياً”.يذكر ان ملعب الشهداء يتسع لـ32 الف متفرج ويقع في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

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