ملعب (فرانسو حريري) في أربيل أرضا في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة

ملعب (فرانسو حريري) في أربيل أرضا في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي القوة الجوية، السبت، عن ملعبه في بطولة آسيوية.وذكر بيان لاعلام النادي ، ان :”الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافق على طلب إدارة نادي القوة الجوية، باختيار ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل أرضا للصقور في دوري أبطال أسيا بنسختها الجديدة”.يشار الى ان البطولة الآسيوية ستنطلق في نهاية شهر أيلول المقبل.

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