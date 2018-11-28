ملك ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسيا

بغداد/شبكة أخبار العراق- تزوج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا، في حفل زفاف أسطوري أقيم بالعاصمة الروسية، موسكو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السلطان الذي يبلغ من العمر 49 عاما، تزوج من فويفودينا، البالغة من العمر 25، وأقام حفلا في إحدى المجمعات الملكية الفاخرة بالعاصمة الروسية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تقارير تحدثت عن اعتناق ملكة جمال روسيا الإسلام في وقت سابق من السنة الجارية.

وعملت فويفودينا، وهي ابنة طبيب، سابقا كعارضة أزياء في الصين والتايلاند، كما توجت بملكة جمال روسيا عام 2015.