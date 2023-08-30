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وزير النقل يعلن عن افتتاح خط سكة حديد لخدمة الزوار الإيرانيين إلى كربلاء
السوداني لأقرانه في أئتلاف المالكي:نعمل من أجل البقاء في السلطة
رومانسكي:بلادي تعمل لمستقبل أفضل للعراق
حراك نيابي تجاه قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وتركيا لعدم تزويد العراق بحصته العادلة من المياه
تحالف الفتح:أمريكا وراء قتل الجندي الفرنسي في محافظة صلاح الدين
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حراك نيابي تجاه قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وتركيا لعدم تزويد العراق بحصته العادلة من المياه
مصدر سياسي:السوداني سيدمر العراق والمنطقة بالربط السككي مع إيران
مليار دولار صادرات تركيا للعراق خلال الشهر الماضي
اليوم ..سعر صرف الدولار =154000 ديناراً
تركيا لم تقدم شيئا جديداً تجاه ملف المياه والرئيس رشيد “بس يسولف”
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
العثور على رفات رجل توفي قبل 22 سنة بأعالي جبال الألب
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
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- صورة وتعليق
السوداني لأقرانه في أئتلاف المالكي:نعمل من أجل البقاء في السلطة
السوداني وراء “فتنة كركوك” بعودة حزب بارزاني الانفصالي إليها
رئيسي يشكر السوداني على تقديم الخدمات مجانا لثلاثة ملايين زائر إيراني
خبير اقتصادي: (50) مليون دولار شهرياً أرباح العراق جراء إيقاف تصدير النفط من الإقليم
الإطار:السوداني أرسل رسالة إلى واشنطن “يحذر”من توجيه أي ضربة إلى إيران من العراق
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- اذاعة INN