مليشيات الحشد الإيراني تقتحم السفارة الامريكية

مليشيات الحشد الإيراني تقتحم السفارة الامريكية
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بقلم:نضال صابر العراقي

الآن اثبتت مليشيات الحشد الإيراني الطائفية بقياداتها المليشياتية وهم ابو مهندس المهندس (البنچرچي) والقرد قيس الخزعلي والمجرم هادي العامري والمجرم حامد الجزائري اهم أدوات ايران وهم رجال مليشيات بعثتهم ايران الشر لاقتحام السفارة الامريكية والتجاوز على رجال البعثات الدبلوماسية وهذا العمل الإجرامي منافي لقوانين الدول.

الكثيرون تساءلوا كيف تمكنت مليشيات الحشد الطائفي الايراني من اقتحام المنطقة الخضراء ولم يتمكن المتظاهرون لاكثر من شهرين من اقتحام المنطقة الخضراء والجواب بسيط هو ان الحكومة العراقية عبارة عن مليشيات تابعة للولي الفقيه المجرم الخامنئي ورجال هذه الحكومة هي من اقتحمت وهاجمت السفارة الامريكية وبإيعاز من شياطين الولي الفقيه بقيادة قاسم سليماني.

على امريكا ودول العالم والأمم المتحدة ان تتخذ خطوات سريعة بإرسال قطعات عسكرية على متن طائرات وتطويق المنطقة الخضراء وإلقاء القبض على جميع مليشيات المنطقة الخضراء ومعاقبة حكومة المليشيات التي يترأسها كل من عادل عدس ونوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومعاقبة هؤلاء الذيول وإعدامهم في شوارع بغداد ضمن بند الخيانة العظمى لأنهم خانوا الوطن.

دعوة خالصة للأمم المتحدة ولقوات المارينز الامريكية باقتحام المنطقة الخضراء وتطويق مليشيات سفلة ومجرمي الولي السفيه المجرم الخامنئي وإنزال أقسى العقوبات على من اقتحم السفارة الامريكية وتجاوز على القوانين الدبلوماسية والبروتوكالات الدولية الموقعة بين دول العالم بإشراف الامم المتحدة.

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