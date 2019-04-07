مليشيا العصائب:نرفض تعزيز العلاقات مع السعودية ولن نسمح بمرور بضائعها للعراق!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مليشيا العصائب، اليوم الاحد، عن تحركات نيابية ستتخذها بشأن الاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها الحكومة مع السعودية.وقال النائب عن الجناح السياسي لمليشا العصائب حسن سالم، في حديث صحفي له اليوم، إن “كتلته تقف مع أي نشاط اقتصادي يحمل منفعة للعراق وتطوير إقتصاده”، مستدركا: “لكننا نرفض رفضا قاطعا، بأن يكون العراق سوقا لتوريد البضائع السعودية، ولن نسمح بذلك”.وأضاف سالم، أن “صادقون ستطالب الحكومة بإطلاع البرلمان على كافة الاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها مع السعودية، ومنافعها”، مؤكدا بالقول: “سوف نرفضها اذا كانت تضر بالعراق”.وكان وفد سعودي كبير قد وصل الاربعاء 3 نيسان الجاري، الى العاصمة بغداد، لإجراء مباحثات بين اللجنتين التنسيقيتين العراقية والسعودية، ويضم الوفد مجموعة من وزراء الحكومة السعودية، وكشف اعضاءه خلال مؤتمرات صحافية ولقاءات بالمسؤولين العراقيين عن “نتائج مثمرة” ستحقق قريبا بين العراق والسعودية بينها ملف تأشيرات الدخول والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.يذكر ان مليشيا العصائب جزء من الدولة العميقة وعبد المهدي ليس بضعيف امامها لكونه جزء من المشروع الايراني.