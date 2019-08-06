مليشيا النجباء : أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط

مليشيا النجباء : أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد المتحدث باسم مليشيا “النجباء” ، نصر الشمري،الثلاثاء، بأن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع.جاء ذلك خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في طهران، اليوم .وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم “النجباء” خلال لقائه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية، والتي يبلغ عددها 11 قاعدة.يذكر أن  “النجباء” هي أحد الفصائل المسلحة العراقية المقربة لإيران. ويقوم وفد فصائل عراقية بزيارة لطهران، حيث يلتقي عددا من المسؤولين هناك.يذكر ان رواتب ومخصصات النجباء وغيرهم من اتباع ايران من خزينة الدولة العراقية ولكن يعملون ضدها تنفيذا للمشروع الايراني  وهم فوق الدستور والقانون.

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