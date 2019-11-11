منبر علاوي يرفض الإملاءات الإيرانية على العراق

منبر علاوي يرفض الإملاءات الإيرانية على العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المنبر العراقي، اليوم الاثنين، رفضه وبشكل قاطع اي إملاءات إيرانية او من اي دولة اخرى، مشيراً ان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.وقال المنبر في بيان ، انه “يستنكر بشدة التصريحات الاخيرة لرئيس الاركان الإيراني والتي اشار فيها الى “ان الاعداء يريدون حكومة عملاء في العراق”، والافتراءات التي وجهها الى المحتجين السلميين في العراق وهذا ما نخشاه من ان ايران تتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي للعراق.ودعا المنبر، “الجارة المسلمة إيران الى دعم العراق لا اثارة المشاكل فيه”.وشدد على رفضه “اي إملاءات ايرانية او من اي دولة اخرى، ويؤكد ان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات”، داعياً جميع الدول وبما فيها ايران الى احترام سيادة العراق وشعبه الكريم بكل شرائحه وفصائله.

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