منتخبنا الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا

منتخبنا الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعادل منتخبنا العراقي الأولمبي مع نظيره الكويتي بهدفين لكل منهما وضمِن صدارة المجموعة السادسة والتأهل لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً، في المباراة التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.وسجل هدفي العراق  ذوالفقار يونس عبد علي في الدقيقة (69)، ثم مصطفى سعدون في الدقيقة (70)، فيما جاءت أهداف الفريق الكويتي عن طريق سلمان محمد في الدقيقة (48) وبندر المطيري في الدقيقة (64).وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا المجموعة بـ 7 نقاط من انتصارين وتعادل، يليه نظيره الكويتي بـ 7 نقاط بعدد أقل من الأهداف، ثم فريق تيمور الشرقية بـ 3 نقاط ثم ماكو بصفر من النقاط.

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