منتخبنا الشبابي يدخل معسكره التدريبي

منتخبنا الشبابي يدخل معسكره التدريبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يدخلُ منتخب الشباب معسكرًا تدريبياً في البصرة للفترة من 14 ولغاية 20 تشرين الثاني استعداداً للمشاركة في منافساتِ بطولة غرب آسيا الثانية التي يُضيفها العراق في مدينتي البصرة وأربيل، وتنطلق في العشرين من الشهر الحالي. وضمَ وفد منتخب الشباب (20) لاعباً، إضافة إلى الملاكين التدريبي والإداري، وسيلتحقُ ثلاثة لاعبين آخرين في وقتٍ لاحقٍ، وهم كلٌ من: عبد الرزاق قاسم، لاعب الشرطة، وبلند ازاد عمر، المحترف في الدوري الهولندي، وآلاي فاضل علي، المحترف في الدوري السويدي. وأجرى منتخب الشباب أولى وحداته التدريبيّة في أحد ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، واقتصرت على التدريباتِ الجماعيةِ الخفيفة المنوعة لامتصاص تعبِ السفر.ويشرفُ على المنتخب الملاك التدريبي المؤلف من عماد محمد مدرباً، يساعده حسان تركي وأحمد والي، ومدرب حراس المرمى نوري عبد زيد، ومدرب اللياقة وليد جمعة، ومنتظر كولي محللاً فنياً.وسيواصلُ منتخبنا الشبابي تدريباته اليومية في البصرة، وسيخوضُ مباراةً وديةً أمام أحد أندية المحافظة قُبيل الدخول في معتركِ البطولة، حيثُ سيلتقي في افتتاحها منتخبنا أمام شقيقه الكويتي يوم السبت المقبل الموافق العشرين من الشهر الحالي.

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