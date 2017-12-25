منتخبنا الوطني للزورخانة بالمركز الثاني اسيويا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- توج منتخبنا الوطني للزورخانة بالمركز الثاني في بطولة آسيا لفئة المتقدمين التي أختتمت منافساتها أمس الأول في الفلبين جامعاً 10 ميداليات ذهبية وستة فضيات وبرونزيتان.وقال رئيس الوفد مدرب المنتخب الوطني ورئيس الأتحاد الفرعي في كربلاء أحمد كاظم في حديث صحفي له اليوم: إن “البطولة شهدت مشاركة لمنتخبات إيران والعراق وأفغانستان وباكستان وطاجاكستان والفلبين وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية والصين والنيبال وماليزيا والصين تايبة وأندونيسيا وتايلند والهند”.وأضاف “لقد قدم اللاعبين مستويات جيدة رغم قصر فترة الأعداد بسبب قلة الدعم المادي مقارنة مع بعض المنتخبات المشاركة لكن الجميع كان على قدر كبير من المسؤولية في تمثيل البلد خير تمثيل خاصة والمنتخب لم يغيب عن المراكز الثلاث الأولى طيلة المشاركات في جميع البطولات العالمية والآسيوية”.وأوضح كاظم أن “الأتحاد الآسيوي وبموجب الدعوة كان قد أقر المشاركة بثلاثة أوزان بالمصارعة البهلوانية لكننا فوجئنا بأعتماد خمسة أوزان مما تسبب في حرمان المنتخب الوطني في التنافس على المركز الأول”.