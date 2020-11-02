منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة الاردن واوزبكستان في دبي

منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة الاردن واوزبكستان في دبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد الجهاز الفني  لمنتخبنا  الوطني لكرة القدم ، الاثنين ، موعد اجراء أولى وحداته التدريبية في بغداد استعداداً لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين .وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركس، إن ” التجمع الاولي لاسود الرافدين سيكون في ملعب الشعب في السادس من الشهر الجاري ،مبينا أن هذا التجمع سيكون فرصة جيدة للاطلاع على استعدادات اللاعبين  قبل الذهاب  الى دبي وخوض وديتي الاردن واوزبكستان” .وتابع كوركيس أن ” القائمة التي اعلنت للمبارتين الوديتين ستكون حاضرة في التجمع ببغداد “، مشيرا الى أن ” القائمة التي اعلنت تم اختيارها وفق قناعات الجهاز الفني”.وبشان عدم استدعاء مهاجم المنتخب الوطني علاء عباس ضمن تشكيلة  المنتخب  للمبارايات الودية اوضح كوركيس أن”عباس مبتعد عن اللعب لاكثر من شهر ولذلك  لتعاقده مع نادي (جل فيسنتي ) البرتغالي  فضلا عن الامور الادارية وتأشيرة الدخول الى البرتغال هو السبب الرئيس لعدم استدعائه”.ويخوض منتخبنا الوطني أولى وحداته التدريبية يوم 6/11 في بغداد استعدادًا لمواجهتي الاردن واوزبكستان المقرر اقامتها في دبي ضمن استعدادته لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

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