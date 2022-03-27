منتخب الركبي العراقي يستعد لبطولة غرب آسيا

منتخب الركبي العراقي يستعد لبطولة غرب آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشر المنتخب الوطني للركبي تدريباته اليوم السبت تحضيرا لمنافسات بطولة غرب اسيا المزمع اقامتها في العاصمة الايرانية طهران في شهر ايار المقبل.و قال رئيس الإتحاد فريق هزاع في بيان ان “هذه البطولة هي الاولى التي يشارك بها المنتخب الوطني للركبي بعد مصادقة اللجنة الاولمبية على تحويل لجنة الركبي الى اتحاد”.واضاف هزاع “نطمح الى رفع اسم العراق عاليا وتحقيق نتائج ايجابية تليق برياضة الركبي في بطولة غرب اسيا على الرغم من قوة المنافسين المشاركين في البطولة”.ومن جهته قال الامين العام للاتحاد محمد حنون ان “المسؤولية اصبحت مضاعفة على اللاعبين بعد ان اصبحنا اتحاد و ثقتنا كبيرة بلاعبينا لتحقيق نتائج جيدة في البطولة التي سيشارك فيها العراق لاول مرة”.اما مدير الجهاز الفني مصطفى عبد فقال ان “المنتخب يستعد بشكل جيد و سيكون لنا معسكر تدريبي قبيل بطولة غرب اسيا في ايران مع التحاق اللاعبين المغتربين السبعة الذين سيكون لهم شان كبير في المنتخب الوطني”. 

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