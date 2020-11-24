منتخب السلة العراقي يشارك في تصفيات كأس آسيا في المنامة

منتخب السلة العراقي يشارك في تصفيات كأس آسيا في المنامة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل منتخب العراق لكرة السلة، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، للمشاركة في النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا.وقال رئيس اتحاد السلة، حسين العميدي في حديث صحفي: “المنتخب الوطني وصل صباح اليوم إلى المنامة، للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2021”.وأضاف: “من المنتظر خوض مباراتين في النافذة الثانية، الأولى أمام منتخب البحرين يوم الجمعة المقبل، والثانية أمام منتخب لبنان الأحد القادم”.وأوضح أن منتخب أسود الرافدين توجه للمنامة من مدينة أنقرة التركية، حيث كان يعسكر هناك، تحضيرًا للتصفيات، وشارك في بطولة ودية.ونوه حسين أن الفريق يعيش حالة معنوية جيدة، والمدرب استفاد بشكل كبير من المعسكر التركي، مع انتظار تحقيق نتائج جيدة في تصفيات كأس آسيا.يشار إلى أن اتحاد السلة العراقي تعاقد مع المدرب البوسني عزيز بكير، لقيادة الفريق في التصفيات القارية.

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