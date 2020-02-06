منتخب الشباب لكرة القدم يغادر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب

منتخب الشباب لكرة القدم يغادر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يغادر وفد منتخب الشباب بكرة القدم بعد غد السبت الى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر قصير تحضيراً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت سن 20 عاماً بنسختها الثانية التي ستقام هناك للفترة من السابع عشر من شباط الحالي ولغاية الخامس من آذار المقبل وبمشاركة 16 منتخباً عربياً.وقال المدير الفني لمنتخب الشباب قحطان جثير في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن”البطولة تعد بمثابة محطة تحضير مهمة للنهائيات الآسيوية واللعب مع منتخبات من القارة الأفريقية سيعود بالفائدة على اللاعبين”، مبيناً أن”الجهاز الفني سيعمل على استثمار الوقت بتحضير الفريق ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية واختيار البدلاء قبل انطلاق المنافسة”.وأكد جثير أن”الجهاز الفني كان يأمل بإقامة معسكر خارجي واحد على أقل تقدير قبل انطلاق المسابقة ،لكن الظروف التي يمر بها الاتحاد والفراغ الإداري بعد استقالة جميع الأعضاء حالت دون ذلك”، مشيراً الى أن”الجهاز الفني كان حريصاً على العمل من أجل رفع الجانب البدني والفني للاعبين للوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في البطولة”. يشار الى أن منتخب الشباب يضم عناصر واعدة وسبق له التأهل الى نهائيات آسيا للشباب في التصفيات الأخيرة التي ضيفتها سلطنة عمان.

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