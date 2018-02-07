منتخب الصالات يخسر أمام نظيره الإيراني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم، أمام نظيره الإيراني 5 ـ 3، خلال بطولة اسيا لكرة الصالات.ويتأهل العراق بذلك كوصيف لمجموعته بكأس اسيا.وان اهداف المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات في هذه المباراة سجلها حسن طيبي (9، 38)، اصغر حسن زاده (12)، مسلم اولاد قباد (26)، وفرهاد توكلي (31). وبهذا الفوز تصدرت ايران المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد تسجيلها ثلاثة انتصارات متتالية، حيث فاز على ميانمار 14-0 والصين 11-1.يذكر ان منافسات بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 انطلقت في تايوان (الصين تايبه) يوم 1 شباط، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 شباط.