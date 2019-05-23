منتخب الطائرة يجري تدريباته تحضيراً للتصفيات الآسيوية

منتخب الطائرة يجري تدريباته تحضيراً للتصفيات الآسيوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجرى منتخب العراق تحت 23 سنة بالكرة الطائرة  أولى وحداته التدريبية في قاعة الشعب للألعاب الرياضية تحضيرآ للمشاركة في منافسات تصفيات آسيا التي ستنطلق في السابع والعشرين من شهر حزيران المقبل في مملكة البحرين.وقال المنسق الأعلامي للأتحاد فاضل الحمداني في حديث صحفي، إن “الدعوة ضمت 23 لاعبآ من مختلف الأندية التي شاركت في مباريات الموسم المنقضي بناء على قناعة مدرب المنتخب علاء خلف بأمكانياتهم ومستوياتهم التي قدمت في الدوري”.واكد أن “هذا التجمع سيكون الأول في مرحلة الأعداد وبعدها سيكون هناك معسكر تدريبي خارجي سيقام في بلغاريا حال تأمين المبلغ المخصص لهذا المعسكر حيث سيتم أختيار 12 لاعبآ فقط للمشاركة في التصفيات الآسيوية بحسب تعليمات الأتحاد البحريني مستضيف التصفيات”.

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