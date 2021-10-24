منتخب العراق الوطني يعلن عن إنتهاء وحدته التدريبية الأولى

منتخب العراق الوطني يعلن عن إنتهاء وحدته التدريبية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنهى منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم وحدته التدريبية الأولى في العاصمة البحرينية المنامة مساء امس السبت، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ، ان منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم أنهى وحدته التدريبية الأولى في العاصمة البحرينية المنامة مساء امس السبت، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة والمؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً، والتي تضم منتخبات البحرين (الدولة المستضيفة) وجزر المالديف وأفغانستان. وأضاف: أن الملاكُ التدريبي للمنتخب الأولمبي، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، ألقى محاضرةً فنيةً للاعبين في مقر إقامة المنتخب، قبل التوجهِ لخوض الوحدة التدريبية التي أجريت على ملعب نادي الشباب”. وسيخوضُ منتخبنا الأولمبي، اليوم الاحد، وحدته التدريبية الثانية والأخيرة تحضيراً لمباراة منتخب المالديف بعد غدٍ الاثنين، والتي ستقامُ على ملعب المحرق في تمام الساعة (4:15) مساءً.

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