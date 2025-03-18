منتخب العراق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت

منتخب العراق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ،الثلاثاء، أن اللاعبين الذين شاركوا في تدريبات اليوم، هم: جلال حسن، وأحمد باسل، وعلي كاظم، وكميل سعدي، ومناف يونس، وآكام هاشم، ومهند علي، وعلي جاسم، وهارون أحمد، ويوسف أمين، وأحمد يحيى، وإبراهيم بايش، وبيتر كوركيس، وأمجد عطوان، وريبين سولاقا، وأيمن حسين، وأسامة رشيد، ولوكاس شليمون، وآلاي فاضل، وأمير العماري، وعلي يوسف، ومحمد الطائي، وحسين علي، وماركو فرج، وفرانس ضياء، وعلي الحمادي.وعلى صعيد متصل، وصل عصر اليوم محترف نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، ميرخاس دوسكي إلى البصرة، إضافة إلى وصولِ محترف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال مساء امس، ومن المؤمل التحاقهما بتدريبات المنتخب اليوم الثلاثاء قبل اكتمالِ العدد الكلي بوصول كل من آدم رشيد، وشربل شليمون.

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