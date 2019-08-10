منتخب شباب العراق يعسكر في الدوحة

منتخب شباب العراق يعسكر في الدوحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دخل منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدوحة يمتد من ٩-٨ الى ١٩-٨ تحضيرا لبطولة غرب اسيا للشباب التي ستقام في فلسطين.وقال مدرب المنتخب، قحطان جثير في بيان، أن “وفد منتخب الشباب وصل، إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة غرب اسيا للشباب ٢٠١٩ التي ستقام في فلسطين الشهر الجاري”. وبين أن “المعسكر يستمر لمدة أسبوعين تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب القطري يوم السادس عشر والثامن عشر من الشهر الحالي”، مشيرا الى ان “المنتخبات استعدت بصورة مثالية لهذه البطولة من خلال متابعتي لبقية المنتخبات المشاركة في بطولة غرب اسيا، وستكون هذه المباراتان هما الاولى والاخيرة لمنتخب الشباب قبل الدخول في غمار منافسات بطولة غرب اسيا للشباب”.ويتكون الوفد من مالح مهدي رئيسا للوفد وعبدالجليل صالح مديرا اداريا وقحطان جثير مدربا، ويساعده خالد محمد صبار ومويد جودي، واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية وحسين جبار مدربا للحراس، و٢٣ لاعبا هم:عبد الرزاق قاسم ونهاد محمد ومنتظر عبد الامير وابوالفضل صباح ومنتظر عبدالحسن ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين وليث نجم واحمدمكنزي ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وكرار محمد وحسين عبدالله وزين العابدين قحطان وعبدالله محمد ومحمد حسن وامير غانم واحمد شاكر وحسين خلف ورضا عبد العزيز.

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