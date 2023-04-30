منتخب شباب العراق يواصل تدريباته في إسبانيا

منتخب شباب العراق يواصل تدريباته في إسبانيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- واصل منتخبُ الشباب تدريباته، الاحد، في معسكره المُقام في مدينةِ روتا الإسبانيّة استعداداً لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً التي من المؤمل أن تقام في 20 من شهر أيار/ مايو المقبل.التدريباتُ انطلقت بتمارين التمطيةِ واللياقة البدنيّة الخفيفة، ومن ثم الانتقال إلى بعضِ التدريبات المتوسطة، والتكتيكيّة والخططيّة، وبحُضور 25 لاعباً، بينما غابَ عنها مصطفى قابيل الذي لا يزال ينتظرُ نتائجَ الفحوصات الطبيّة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام.منتخبنا الشبابيّ سيلاقي في ثالث مباريات معسكره في إسبانيا نادي ريال بيتيس الإسبانيّ دون 21 عاماً يوم الاثنين المُقبل عند الساعةِ الحادية عشر بتوقيت العاصمةِ بغداد.

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