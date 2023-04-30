منتخب شباب العراق يواصل تدريباته في إسبانيا

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مصدر مطلع:قوى سنيّة في ديالى ترفض التحالف مع السيادة
النزاهة النيابية:تنسيق مع القضاء والنزاهة لإعادة الأموال المسروقة جراء بيع أراضي الأنبار
السوداني يدعو لتطوير القطاع الزراعي ووزارة الزراعة لها أقل تخصيص في الموازنة!
نائب:إذا السوداني لم يغير الوزراء الفاشلين فهذا يؤكد على ضعفه
الإعلام والاتصالات تكسب قرار قضائي يلزم شركة “كورك” للاتصالات بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة
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النزاهة النيابية:تنسيق مع القضاء والنزاهة لإعادة الأموال المسروقة جراء بيع أراضي الأنبار
السوداني يدعو لتطوير القطاع الزراعي ووزارة الزراعة لها أقل تخصيص في الموازنة!
الإعلام والاتصالات تكسب قرار قضائي يلزم شركة “كورك” للاتصالات بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة
ائتلاف المالكي يدعو إلى تدقيق أعداد موظفي الإقليم قبل إقرار الموازنة
نائب:تخصيصات المحافظات الجنوبية في الموازنة ليست بالمستوى المطلوب
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مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
مصدر أمني:وزارتي الدفاع والداخلية مهتمتان بضبط الحدود العراقية السورية تاركتان الحدود مع إيران
مصدر مسؤول:أموال الوقف السنّي في الانبار سرقت من قبل الحلبوسي والخنجر
وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
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- اذاعة INN