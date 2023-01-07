منتخب فاشل يعكس حالة الفشل والفساد للوضع العراقي

منتخب فاشل يعكس حالة الفشل والفساد للوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- المنتخب العراقي بعد 2003 ونتيجة النفوذ الإيراني والفساد الحكومي أصبح غير مؤهل للفوز بأي بطولة ، وكاد الفريق العُماني أن يسجل أكثر من هدف  مساء أمس ضمن بطولة خليجي 25، وقال كاسياس مدرب المنتخب في مؤتمر صحفي اعقب المباراة، إن “المباراة كانت صعبة وعُمان فريق كبير وهذا واضح في الملعب واعتقد أن العراق سيطر أكثر على غالبية مجريات المباراة وكانت هناك فرص عديدة ورغبة بالفوز”. وكلام المدرب مخالف للحقيقة، والجماهير المتابعة تتحدى المدرب وسيكون تسلسله في البطولة ما قبل الأخير وعلى أرضه وبين مشجعيه.

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