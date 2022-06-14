منتخب فلسطين يتأهل لنهائيات كأس آسيا

منتخب فلسطين يتأهل لنهائيات كأس آسيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغ منتخب فلسطين نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره الفلبيني.وأقيمت مباراة فلسطين والفلبين الثلاثاء بعاصمة منغوليا أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية المؤهلة إلى نسخة 2023.افتتح التسجيل لمنتخب فلسطين صالح شحادة برأسية في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 42 سجل تامر صيام الهدف الثاني من رأسية أيضاً، وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن محمد يامين من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يكمل محمود أبووردة الرباعية في الدقيقة 72.ويتأهل إلى كأس آسيا صاحب المركز الأول في كل من الست مجموعات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، ألا أنها اعتذرت عن استضافة النهائيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد تُقام البطولة في اليابان، حسب التقارير التي أفادت بأنها أصبحت أقوى المرشحين لاستضافة منافسات البطولة القارية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *