منتخب هونغ كونغ يطلب نقل مباراته مع العراق الى سنغافورة

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نائب:الخلافات السياسية ما زالت مستمرة حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية
القانونية النيابية:عدم تقديم الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة يمثل فساداً معلناً
الأعرجي:رئيس الحكومة القادمة ليس شيعيا
حزب العمال الكردستاني:حزب بارزاني “باع” القضية الكردية من أجل مصالحه مع تركيا
النزاهة النيابية:دول خليجية وراء عرقلة تنفيذ ميناء الفاو
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المجمع الانتخابي الأمريكي يعلن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
حسم إتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال متعثراً
سلاح أمريكي بقيمة مليار دولار إلى المغرب تكريما لتطبيعها مع إسرائيل
المفوضية الأوروبية:آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما تزال متباعدة
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حريتنا المسلوبة وواقعنا المرير
بعد اصطياد سمكة الفساد سهى خليل .. الشعب ينتظر رفع الحصانة عن الحوت مثنى السامرائي ..
البنك المركزي العراقي المتضرر والعراق كله وايران وأزلامها مستفيدين
الكويتين مصرين اشد الإصرار على منع شعب العراق من تحقيق إنجاز بناء ميناؤه الكبير ميناء الفاو
لا أموال لعصابتي أربيل والسليمانية خارج القانون ..
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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