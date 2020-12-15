منتخب هونغ كونغ يطلب نقل مباراته مع العراق الى سنغافورة

منتخب هونغ كونغ يطلب نقل مباراته مع العراق الى سنغافورة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طلب منتخب هونغ كونغ، الثلاثاء، نقل مباراته مع العراق في إياب التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 الى سنغافورة.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس في لقاء متلفز، ان “العراق سيفضل اختيار قطر على المقترح الآخر لهونغ كونغ في إجراء المباراة بسنغافورة”، مبينا ان “المباراة كان من المقرر إجراؤها في هونغ كونغ”.ومن المقرر ان يلتقي منتخبنا الوطني وهونغ كونغ ضمن مواجهات التصفيات المزدوجة في آذار 2021، بعد ان كانت مقررة في تشرين الاول الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي جائحة كورونا.

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