منظمة الصحة العالمية:رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية:رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.وحذرت المسؤولة من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة.وشددت على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة، موضحة أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.وأبدت خوف وقلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.وأعلنت السلطات البريطانية عن رفع درجة التأهب الوبائي في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى أعلى مستوى على خلفية ظهور السلالة الجديدة من كورونا التي أقر وزير الصحة مات هانكوك اليوم بأن تفشيها خرج عن السيطرة.

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