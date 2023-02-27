منظمة الطيران المدني الدولي تدعو حكومة السوداني إلى الالتزام بالمعايير الدولية

منظمة الطيران المدني الدولي تدعو حكومة السوداني إلى الالتزام بالمعايير الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خوان كارلوس سالازار والوفد المرافق له.وبحث الطرفان، بحسب بيان لمكتب السوداني، “سبل تعزيز تعاون العراق مع المنظمة الدولية في مجال تطوير وكفاءة النقل الجوي، والالتزام بالمعايير الدولية، في ما يخص سلامة النقل الجوي، ومناقشة دعم المنظمة لسلطة الطيران المدني لتطوير القدرات والإمكانات البشرية، ورفع مستوى الأداء”.وأكد السوداني، “دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني و استقلالها المالي والإداري، وكل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بواقع الطيران المدني في العراق”، كما أكد “التزام الحكومة بمعايير الطيران الدولي”.من جانبه، بارك سالازار لحكومة العراق، “تجاوز سلطة الطيران المدني العراقي مرحلة التدقيق الأمني”، مشيداً بـ”دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني عبر اعتماد خبراء دوليين لتطوير الطيران المدني العراقي”.

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