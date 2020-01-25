منظمة بدر:استئناف التحالف الدولي لنشاطه في العراق دون موافقة القائد العام!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب كريم عليوي، السبت (25 كانون الثاني 2020)، إن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، استأنفت عملها في العراق دون علم وموافقة الحكومة.

وذكر كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “وزارة الدفاع الأميركية استأنفت عملها في العراق دون علم وموافقة الحكومة العراقية”، مبيناً أن “عودة هذا النشاط خلفه مخطط خبيث تسعى له الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف عليوي، أن “أول خطوة لهذا المخطط الخبيث، هو نشر منظومات باتريوت الاميركية في العراق، لأن أميركا مصرة على جعل العراق ساحة حرب لها ولتصفية حساباتها، ولكن هذا حل لن يتحقق”، مؤكداً أن “مجلس النواب والحكومة سيكون له موقف من عودة نشاط البنتاغون”.