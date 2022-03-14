منظمة بدر:الإقليم تحول الى موقع معادي لدول تركيا وايران وسوريا

منظمة بدر:الإقليم تحول الى موقع معادي لدول تركيا وايران وسوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي البارز في منظمة بدر محمد البياتي، الاثنين، عن مواقع انتشار مراكز الموساد الصهيوني في العراق، مبينا ان جميع المواقع مجاورة للقواعد العسكرية الأميركية في عموم البلاد.وقال البياتي في حوار متلفز ، إن “الدولة العراقية تتحمل مسؤولية ما يجري حاليا بسبب اهمال وجود قواعد صهيونية مجاورة للقواعد الاميركية “.واضاف ان ” اقليم كردستان العراق تحول الى موقع معادي لدول الجور تركيا وايران وسوريا بسبب وجود 3 مجاميع من المعارضة التركية والايرانية في كردستان”،واشار البياتي الى ان “الاصوات المعترضة على قصف المواقع وادانتها لم نسمعها خلال العمليات الاميركية ضد الحشد الشعبي او في جريمة اغتيال سليماني والمهندس  وسط العاصمة العراقية “.

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