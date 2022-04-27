منظمة بدر:البارزاني منح الضوء الأخضر لتركيا باجتياح شمال العراق

منظمة بدر:البارزاني منح الضوء الأخضر لتركيا باجتياح شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب السابق والقيادي في منظمة بدر حامد الموسوي، الاربعاء، أهم الأسباب التي جعلت تركيا تدخل للعمق العراقي وتقصف بطائراتها شمال العراق دون وجود رادع.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “أهم أسباب القصف التركي على العراق هو علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحكومة التركية وهي التي منحت الضوء الأخضر للقصف “، مشيراً إلى أن “تبادل الحزب الديمقراطي والحكومة التركية المنفعة الاقتصادية سمح بغض البصر عما يحدث في شمال العراق”.وأضاف أن “لا توجد إرادة لدى الحكومة أو القوى السياسية مجتمعة لتوقيف المهزلة التركية “،مؤكداً أن “البرلمان العراقي ليس لديه خطوة واحدة تتجاوز الاستنكارات والبيانات”.وبين أن “الاستنكارات والبيانات التي تصدرها الحكومة والبرلمان لا تجدي نفعا وانما تشجع القوات التركية على القصف مجددا”.يذكر أن تركيا نصبت اربع قواعد عسكرية جديدة في العمق العراقي وبدأت عمليات تجريف الأشجار بواسطة المجارف العسكرية.

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