منظمة بدر: سنخرج القوات الأمريكية من العراق بالتوابيت

منظمة بدر: سنخرج القوات الأمريكية من العراق بالتوابيت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعدت منظمة بدر في بيان لها ، السبت، باخراج القوات الامريكية بالتوابيت.وقالت المنظمة في بيانها، إن “خروج القوات الامريكية من العراق بشكل كامل من أهم اهداف سليماني والمهندس”، مؤكدا أن “أمريكا ستخرج بالتوابيت من العراق”.وأضاف البيان، أن “الثمن الذي ستتدفعه أمريكا للعراق كبير وخروجهم بكامل قواتهم من البلد هو جزء بسيط لثار مقتل سليماني والمهندس الذين ضحوا في سبيل مشروع المقاومة الإسلامية.وتابع البيان، “لا فناء لثائر والمقاومة الإسلامية ستضع الحد للقوات الامريكية في العراق”.

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