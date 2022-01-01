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- شبكة اخبار العراق
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الإطار التنسيقي:على الصدر إما الإنضمام للإطار أو الذهاب للمعارضة
منظمة بدر: سنخرج القوات الأمريكية من العراق بالتوابيت
الإطار التنسيقي:المالكي سيترأس المفاوضات الثالثة مع الصدر
الولائي الفياض يدعو إلى طرد القوات الأمريكية من العراق
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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نائب كردي:حكومة الكاظمي مستمرة بإرسال (200) مليار دينار شهرياً للإقليم
الشركة العامة لصناعة الادوية تعلن عن تطوير مشاريعها بطريقة الاستثمار
نائب سابق:إنجازات حكومة الكاظمي الاقتصادية “وهمية”
صالح: البنك المركزي وضع ميزان المدفوعات في وضع إيجابي
وزارة النفط توقع إتفاقا مع شركة (cncec)الصينية لاستثمار مصفى الفاو بطاقة 300 ألف برميل يومياً
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- رياضية
تقرير:ريال مدريد يعد الجهة الوحيدة التي ربما ينتقل إليها “مبابي”
محمود:منتخبنا الوطني يستعد لبطولة ” كأس العالم”
نادي برشلونة يعلن عن تعاقده مع اللاعب فيران توريس
الاتحاد العراقي لكرة القدم:العاشر من الشهر المقبل موعداً لإنطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى
تأجيل عدة مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
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قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
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- متابعات خاصة
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
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- صورة وتعليق
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
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- اذاعة INN