منظمة بدر:الكاظمي فاشل وحكومته “إعلامية”

منظمة بدر:الكاظمي فاشل وحكومته “إعلامية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الثلاثاء، إن 100 يوم قضاها الكاظمي من دون أي انجاز ملموس، لافتا الى ان الفوضى اصبحت اكثر من السابق.وذكر الكعبي في حديث متلفز ، أن “الفوضى في زمن الكاظمي اصبحت اكثر من السابق ومن دون الاستقرار الامني والسياسي لا يمكن تحديد موعد الانتخابات”.واضاف أن “حكومة الكاظمي اعلامية وتغييرات الكاظمي اعلامية وأنه لم ينجح في اعادة هيبة الدولة، مبينا أن العراق لم يستفد من زيارة الكاظمي لامريكا”.وتابع رئيس كتلة بدر النيابية، أن “ترامب استفاد من زيارة الكاظمي من اجل انتخابه والمذكرات الاقتصادية التي وقع عليها الكاظمي لن تختلف عن سابقاتها”.

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