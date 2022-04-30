منظمة بدر:تحالف قريب بين التيار والإطار

منظمة بدر:تحالف قريب بين التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر حامد الموسوي، السبت، عن وجود ارادة سياسية حقيقية لدى التيار الصدري والاطار التنسيقي لانهاء الانسداد السياسي والذهاب نحو الاتفاق على تشكيل الحكومة.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، ان “هناك ارادة لدى التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي تتعلق بمرحلة الانسداد السياسي وانعكاساتها على الوضعين الامني والاقتصادي”.واوضح، ان “هناك قناعة تمامة لدى التيار الصدري والاطار التنسيقي بخطورة استمرار الانسداد السياسي على الوضع الامني في ظل وجود تهديد حقيقي على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات”.واشار الموسوي الى ان” هناك مستجدات دولية واقليمة تستدعي القوى السياسية وتدفعهم نحو التحاتلف والاتفاق على تشكيل حكومة قوية في اسرع وقت ممكن”.واكدت مصادر مقربة من التيار الصدري والاطار التنسيقي بان الساعات المقبلة ستشهد انفراجاً سياسياً.

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