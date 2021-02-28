منظمة بدر:حزب بارزاني رفض كل مطالب بغداد لتمرير الموازنة

منظمة بدر:حزب بارزاني رفض كل مطالب بغداد لتمرير الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بدر في مجلس النواب، حسن شاكر الكعبي، اليوم الأحد، تقديم كتلته حلولاً للأزمة العالقة بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة 2021، مؤكدًا أن “الكرد رفضوا تلك الحلول”.وقال شاكر في حديث صحفي: “قدمنا مجموعة حلول إلى الكرد من أجل حل مشكلتهم مع الحكومة المركزية، منها تصدير النفط عبر شركة سومو على اعتبار أن منظمة أوبك تعمل على تخفيض حصة العراق من التصدير في كل عملية يجري من خلالها تصدير النفط عبر الإقليم، أيضا طلبنا منهم الالتزام بتسليم 250 ألف برميل نفط لبغداد، لكنهم رفضوا”.وأضاف، أن “المقترح الآخر، طلبنا منهم تسليم كل حقول النفط في الإقليم إلى حكومة بغداد مقابل تسديد ديون الإقليم لشركات النفط أو لبعض الدول، لكنهم أيضا لم يوافقوا”.وبيّن، أن “المقترح الثالث طلبنا منهم تسليم مصافي النفط والاستكشافات النفطية الجديدة إلى بغداد لكنهم قالوا إن الدستور يقول إن المصافي تدار بطريقة مشتركة، بالتالي عطلت الموازنة حتى اليوم ما أثر بشكل بالغ على العراقيين جميعا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *