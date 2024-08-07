منظمة بدر:حزب طالباني سيشكل حكومة كركوك المحلية

منظمة بدر:حزب طالباني سيشكل حكومة كركوك المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول تنظيمات الشمال في منظمة بدر محمد البياتي ، الاربعاء ، ان الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك سيشكل الحكومة المحلية من طرف واحد لتحقيقه  10 مقاعد بعد انضمام قسم من المكون العربي لمعسكر اليكتي.وقال البياتي في حديث صحفي ، ان “كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة كركوك حققت اعلى المقاعد التي تؤهلها لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة من طرف واحد لتحقيقها 10 مقاعد “.واضاف ان ” ازمة تشكل حكومة كركوك قد انتهت وسيتم تشكيل الحكومة خلال ايام قليلة جدا وقبل وصول ممثل رئيس الوزراء محمد تميم لادارة اجتماع مجلس محافظة كركوك ” . وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سوران داودي اكد امس ، ان  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم بادارة اجتماع مجلس كركوك للتباحث بشان حسم تشكيل الحكومة المحلية “.

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