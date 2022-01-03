منظمة بدر:حكومة الأغلبية هي للتطبيع مع إسرائيل!!

منظمة بدر:حكومة الأغلبية هي للتطبيع مع إسرائيل!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي منظمة بدر  المدعو محمد جاسم ، الاثنين ، حكومة الاغلبية ستكون قاعدة اساسية لانطلاق التطبيع مع الكيان الصهيوني من العراق .وقال جاسم في تصريح صحفي، إن “هناك مساعي كبيرة لإدخال التطبيع الى العراق عن طريق حكومة الاغلبية التي تطالب بها بعض الكتل “مشيراً الى أن “زيارات الحلبوسي الى الخليج تحمل في طياتها رسائل تطبيع كثيرة”.وأضاف أن “هناك بعض السياسيين االمعروفين قد ذهبوا نحو التطبيع بطريقة واضحة “موضحاً أن “حكومة الاغلبية خطر يهدد العراق”.ولفت الى أن “مبدأ التوافقية هو الحل السائد للانسداد السياسي، والاغلبية هي مبدأ التطبيع وزراعة البذرة الاولى له”.واكدت أطراف سياسية، ان جميع المؤشرات تقود الى تشكيل الحكومة التوافقية الضامنة لمصالح الجميع وفقا للاستحقاقات الانتخابية، مبينة ان جميع المعطيات على ارض الواقع تصب في صالح الإطار التنسيقي الداعي للتوافقية.

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