منظمة بدر:خامئني أوعز للعامري بتشكيل الحكومة المقبلة بإشراف تحالف الفتح والتيار الصدري

منظمة بدر:خامئني أوعز للعامري بتشكيل الحكومة المقبلة بإشراف تحالف الفتح والتيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح القيادي في منظمة بدر حامد الموسوي ، الخميس ، إن خامئني أوعز إلى هادي العامري بضرورة إحياء البيت الشيعي وضم التيار الصدري له وتشكيل الحكومة المقبلة بين الإطار التنسيقي والتيار ،.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “إيعاز خامئني ستكون خارطة طريق لتشكيل الحكومة المقبلة .وأضاف ان “اعلان امتداد والجيل الجديد وبعض المستقلين رسميا الذهاب للمعارضة الحقيقية أتاح  ما  كان يطالب به التيار الصدري بوجود معارضة وطنية حقيقية”، كاشفا بان ” الأيام القريبة سيعلن عن وجود اتفاق بين قوى الاطار والتيار الصدري بتشكيل حكومة توافقية وفق منهج خامئني .

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