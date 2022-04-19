منظمة بدر:خيانة حزب بارزاني وراء العمليات العسكرية التركية في شمال العراق

منظمة بدر:خيانة حزب بارزاني وراء العمليات العسكرية التركية في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في منظمة بدر، كريم المحمداوي، الثلاثاء، الاحزاب الكردية الرئيسية في اقليم كردستان وخاصة حزب بارزاني  بالتواطئ مع تركيا في ظل وجود توغل عسكري ميداني شمال العراق.وقال المحمداوي في تصريح  صحفي، ان “التوغل التركي في شمال العراق جاء بعد استغلال مشاكل الكتل السياسية فيما بينها بشان تشكيل الحكومة المقبلة”.واشار الى ان “بعض الاحزاب الكردية الرئيسية خاصة حزب بارزاني  مهدوا الطريق امام المسؤولين الاتراك للتوغل في مناطق عديدة وواسعة شمال العراق”.ولفت المحمداوي الى ان “بعض القوى السياسية صامتة ازاء ما يحدث من احتلال تركي ميداني للاراضي العراقية”.وشدد على ان “من أولويات الحكومة المركزية هي حفظ هيبة الدولة واستعادة سيادة العراق من الاحتلال الاجنبي”.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، امس الإثنين، إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق، بحجة وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني.

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