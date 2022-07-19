منظمة بدر:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون داعم لمشروع المقاومة!!

منظمة بدر:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون داعم لمشروع المقاومة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس كتلة “بدر” النيابية، مهدي تقي آمرلي، الثلاثاء، معايير الاطار التنسيقي في اختيار شخص رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أنه لا توجد خلافات داخل الإطار.وقال آمرلي في حديث صحفي، إن “اجتماع رؤساء الكتل السياسية بشأن حسم اللجان النيابية وتهيئة الجلسة البرلمانية بعد حسم الكرد لمنصب رئيس الجمهورية وبعدها رئاسة الوزراء، لذلك كان اجتماع رؤساء الكتل لحسم اللجان وتهيئة الجلسة لحسم منصب رئيس الجمهورية”.وأضاف آمرلي، ان “الإطار التنسيقي ينتظر أن يحسم الكرد منصب رئيس الجمهورية وبعدها حسم منصب رئيس الوزراء”.وأكد أنه “لا توجد خلافات داخل الإطار التنسيقي، وهناك شخصيات عديدة مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، وحسب معايير الإطار يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل داعم لمشروع المقاومة.

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