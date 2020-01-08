منظمة بدر:سندافع عن إيران بشباب العراق وبأمواله

منظمة بدر:سندافع عن إيران بشباب العراق وبأمواله
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الفتح النيابية، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً للرد الإيراني باستهداف قواعدها أينما وجدت.وقال رئيس الكتلة وزير الداخلية الأسبق ، النائب محمد الغبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وجود القوات الأميركية القتالية وإنشائها لقواعد عسكرية، يعد انتهاكاً لسيادة العراق ومخالف للدستور”، واكد الغبان، ان منظمة بدر وجميع مكونات تحالف الفتح والبناء ستدفاع عن ايران بشباب العراق وامواله ،مشيراً إلى أن “تهديدها لإيران انطلاقاً من الأراضي والأجواء العراقية وعدوانها باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، خطوة تصعيدية ضد إيران فضلاً عن، انتهاكها للسيادة العراقية”.وأضاف، أن “امريكا أعطت المبرر والحق لإيران بالرد على القوات الأميركية أينما وجدت.

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