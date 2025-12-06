منظمة بدر:سنقاتل العراق كما كنا قبل 2003 إذا أصبح ضمن المحور الأمريكي

منظمة بدر:سنقاتل العراق كما كنا قبل 2003 إذا أصبح ضمن المحور الأمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية المدعو كريم المحمداوي، السبت، إن منظمته وفصائلها الحشدوية ستبقى رهن إشارة الإمام خامئني والدفاع عن مشروع الجهاد ضد امريكا وإسرائيل والمتحالفين معها من العرب ، واضاف المحمداوي في حديث صحفي، ان إدراج المقاومة الاسلامية المتمثلة في  حزب الله والحوثيين على لائحة الارهاب نرفضه ولا نقبل به.وتابع ، ان “حزب الله والحوثيين هما حركتان مقاومتان تدافعان عن سيادة بلدانهما في مواجهة التدخلات الأجنبية السافرة”.وأوضح أن “محاولة إدراج هاتين الحركتين المجاهدتين ضمن قوائم الإرهاب هي (محاولة فاشلة) تتعارض مع جوهر المبادئ التي يؤمن بها الإطار والمرجعية والحشد الشعبي، والتي تتجلى في دعم المقاومة الحقة التي تقف بوجه الظلم والظالمين”.وتابع: “نحن نرى أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة قد وقعت في خطأ كبير، وهي تخالف المبادئ الجهادية لمشروع الامام خميني الذي قاتلنا العراق قبل 2003 وسنقاتله حاليا إذا اصيح ضمن المحور الأمريكي. وجدد المحمداوي التأكيد: “نرفض وبضرس قاطع أن يدرج هؤلاء المجاهدون ضمن قائمة الإرهاب”.وأشار المحمداوي إلى وجود تناقض واضح، حيث “نجد أن هناك إرهابياً حقيقياً، وعليه أمر إلقاء قبض صادر عن القضاء العراقي المتمثل في احمد الشرع ، يتجمل وتتحول صورته وصفته، وكلنا يعلم أنه كان هو من يترأس الإرهاب بدعم أجنبي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *