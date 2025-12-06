آخر تحديث:
تشكيل معارضة داخل البرلمان وخارجه للدفاع عن خور عبدالله العراقي
أوبك:العراق رابعاً عالمياً في حجم احتياطيات النفط
مصدر سياسي كردي:وزير الخارجية يعمل لصالح حكومة الإقليم وليس للعراق
منظمة بدر:سنقاتل العراق كما كنا قبل 2003 إذا أصبح ضمن المحور الأمريكي
نائب:حسم الرئاسات الثلاث لا تخرج عن المدة الدستورية
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
السوداني:أني ما أعرف من صنف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية وشكلت لجنة تحقيقة بذلك
حكومة الإطار تنفي تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية بل “إنسانية مجاهدة”!
السوداني “يستحي” من الحشد الإرهابي الذي قصف حقل كورمور الغازي ولم يعلن أسم الجهة المنفذة للمرة(11)
النقل النيابية:تخبط وفوضى في المطارات بسبب وزير النقل الفاشل
